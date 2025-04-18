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        Erciyes Kayak Merkezi bu sezon 3 milyon ziyaretçi ağırladı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin 2024-2025 kış sezonunda 3 milyon ziyaretçi ağırladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:08 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:22
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        Erciyes Kayak Merkezi bu sezon 3 milyon ziyaretçi ağırladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin 2024-2025 kış sezonunda 3 milyon ziyaretçi ağırladığını söyledi.

        Erciyes Üniversitesince (ERÜ) Turizm Haftası dolayısıyla Turizm Fakültesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Büyükkılıç, "Kayseri'nin Turizm Değerleri" konulu sunum yaptı.

        Büyükkılıç, öğrencilere kentin doğal, tarihi ve kültürel turizm değerleriyle ilgili bilgi verdi.

        Erciyes Kayak Merkezi'nin kentteki turizmin amiral gemisi konumunda olduğunu belirten Büyükkılıç, geçen sezon 2,5 milyon olan ziyaretçi sayısının bu sezon yüzde 20 artışla 3 milyona ulaştığını bildirdi.

        Yurt içi ve dışından ziyaretçi sayısında artış yaşandığına dikkati çeken Büyükkılıç, "Bilet sayısı geçen yıla göre yüzde 40 artmış, 500 binin üzerine çıkmış. Bunlar bizi sevindiriyor ama sorumluluğumuzu da artırıyor." dedi.

        Kayseri'nin kadim bir medeniyet olduğuna değinen Büyükkılıç, "Biz pazarlamayı tam beceremiyoruz. Buna bizim inanmamız lazım. Başta yöneticilerle o şehrin insanlarının inanması lazım turizm kelimesine." diye konuştu.

        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise Büyükkılıç'ın şehrin değerlerine değer kattığını söyledi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da kentteki turizm faaliyetlerinin profesyonel şekilde, acenteler aracılığıyla yürütüldüğünü kaydetti.

        Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü ise turizmin gelişmesinde kentteki tüm paydaşların birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

        Etkinlikte ERÜ'de eğitim gören Türk dünyası ülkelerinden öğrenciler türkü söyleyip enstrüman çaldı.

        Etkinlik, fakülte bahçesindeki pilav ikramıyla sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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