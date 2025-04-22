Kayseri'de eski komşusunun silahla vurduğu kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.
Eski komşu olduğu öğrenilen S.S. ile F.A. (46) Demokrasi Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda S.S, tabancayla F.A'yı yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, şüpheli kadın bir tuhafiyede alışveriş yaparken yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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