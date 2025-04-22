Kayseri'de eski komşusunun silahla vurduğu kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eski komşu olduğu öğrenilen S.S. ile F.A. (46) Demokrasi Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

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