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        Kayseri'de eski komşusunun silahla vurduğu kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:58 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:58
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        Kayseri'de eski komşusunun silahla vurduğu kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.

        Eski komşu olduğu öğrenilen S.S. ile F.A. (46) Demokrasi Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda S.S, tabancayla F.A'yı yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, şüpheli kadın bir tuhafiyede alışveriş yaparken yakalandı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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