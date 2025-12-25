Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan'da kentsel dönüşüm kapsamında 78 dairenin kat karşılığı ihalesi yapılacak

        Kocasinan ilçesi Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 78 dairenin kat karşılığı ihalesi gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:02 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:02
        Kocasinan'da kentsel dönüşüm kapsamında 78 dairenin kat karşılığı ihalesi yapılacak
        Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kentsel dönüşüm çalışmalarının etaplar halinde aralıksız devam ettiğini ifade etti.

        Mahallelerin kentsel dönüşümle güzelleşerek değer kazandığını belirten Çolakbayrakdar, "Erkilet Ertuğrulgazi bölgesinde konut inşaatlarımız tüm hızıyla sürüyor. Şimdi ise yılın son fırsatı olarak 30 Aralık saat 14.00'te 78 dairenin kat karşılığı ihalesini gerçekleştireceğiz. Kocasinan denilince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Çünkü kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır." ifadelerini kullandı.

        Kentsel dönüşümün yalnızca yapı yenilemekten ibaret olmadığını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Okul, park, yeşil alan, cami, pazar ve sosyal donatılarıyla insana yakışır yaşam alanları inşa ediyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin huzur içinde yaşayabileceği mahalle kültürünün korunduğu, modern ve güvenli alanlar oluşturuyoruz. Kentsel dönüşümle mahallelerimiz güzelleşiyor, değer kazanıyor. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılayan, mutlu ve mesut yaşayabilecekleri bir Kocasinan için çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

