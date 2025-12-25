Talas'ta, Mehmet Akif Ersoy vefatının 89. yılında anıldı
Talas'ta, Mehmet Akif Ersoy vefatının 89. yıl dönümünde "Milletin Avazı Mehmet Akif" adlı tiyatro oyunuyla anıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen "Milletin Avazı Mehmet Akif" adlı tiyatro oyunu, şairin fikir dünyasını, mücadelesini ve milletle kurduğu güçlü bağı müzikal bir dille sahneye taşıdı.
Atabey Barış, Özgecan Eraydın, Kutay Neşeli, Nazlıcan Kol, Süleyman Özyürek ve Hacı Murat Yiğitsoy'un rol aldığı oyuna, Kara Karayev ve Grup Şantiye de müzikleriyle katkı verdi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, programın sonunda sahneye gelerek oyuncuları tebrik etti.
Program, Yalçın'ın oyunculara plaket vermesiyle sona erdi.
