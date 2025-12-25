Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri OSB Sağlık Merkezi hizmete açılıyor

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) sağlık hizmeti ihtiyacının karşılanması için projelendirilen sağlık merkezi 26 Aralık'ta hizmete açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 12:59 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri OSB Sağlık Merkezi hizmete açılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) sağlık hizmeti ihtiyacının karşılanması için projelendirilen sağlık merkezi 26 Aralık'ta hizmete açılacak.

        OSB'den yapılan açıklamaya göre, OSB Başkanı Mehmet Yalçın ile yönetiminin önemli projelerinden olan, semt polikliniği, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve tam teşekküllü 2 ambulans ile eczanelerin yer aldığı Kayseri OSB Sağlık Merkezi yarın hizmete alınacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Yalçın, sanayicilerin ve çalışanların artık bölge sınırları içinde sağlık hizmeti alabileceklerini ve bu hizmeti kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

        Bölgede ihtiyaç duyulan ilk kademe sağlık hizmetinin vakit kaybetmeksizin karşılanabileceğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

        "Böylesine önemli bir hizmeti sanayicilerimizin ayağına kadar getiriyor olmaktan dolayı Kayseri OSB yönetimi olarak kendimizi şanslı ve gururlu hissediyoruz. 50 yılı aşkın mazisi olan önemli bir üretim merkezinin sağlık hizmetinin karşılanmasında yeni bir aşamaya gelmesi sevindiricidir. Bu nedenle Kayseri Valimiz sayın Gökmen Çiçek başta olmak üzere, Kayseri İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Erşan ve ekibine, Kayseri OSB yönetim ve denetim kurulu üyelerimize ve personelimize şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Sadettin Saran için adli kontrol talebi
        Sadettin Saran için adli kontrol talebi
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Başkan Çolakbayrakdar: "Dualarımız; ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam âlemi...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Dualarımız; ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam âlemi...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Kentsel dönüşümle Kocasinan'ın geleceğini inşa ediy...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Kentsel dönüşümle Kocasinan'ın geleceğini inşa ediy...
        KTB'de yılın son meclisi gerçekleştirildi
        KTB'de yılın son meclisi gerçekleştirildi
        Talas'ta, Mehmet Akif Ersoy vefatının 89. yılında anıldı
        Talas'ta, Mehmet Akif Ersoy vefatının 89. yılında anıldı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden AGÜ'de afet farkındalık ve yangın eğitimi
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden AGÜ'de afet farkındalık ve yangın eğitimi
        Bin yıllık Türk kültürünün izlerine Tomarza'da rastlandı Orta Asya'daki mez...
        Bin yıllık Türk kültürünün izlerine Tomarza'da rastlandı Orta Asya'daki mez...