        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sarıoğlan'da hayırseverler tarafından yaptırılan Kur'an kursunun açılışı yapıldı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Şehit Ömer Doğan Kur'an Kursu'nun açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:31 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:37
        Sarıoğlan'da hayırseverler tarafından yaptırılan Kur'an kursunun açılışı yapıldı
        Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Şehit Ömer Doğan Kur'an Kursu'nun açılışı yapıldı.

        Çiftlik Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kursun açılış töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda konuşan il ve ilçe protokolü, Kur’an kurslarının çocukların manevi gelişimindeki önemine dikkat çekerek, yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Şehit Ömer Doğan Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi.

        Programa, Sarıoğlan Kaymakamı Tugay Kalkanlı, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

