Kayseri'de turistleri taşıyan otobüste yangın çıktı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde turistleri taşıyan otobüste seyir halindeyken yangın çıktı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde turistleri taşıyan otobüste seyir halindeyken yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Havaalanından aldığı turistleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki bir otele götüren A.E. idaresindeki 45 LZ 370 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
Otobüs şoförü alevleri fark edince aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.
Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
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