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        Kayseri'deki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kayseri Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 22:31 Güncelleme: 23.04.2025 - 22:31
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        Kayseri'deki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Kayseri Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Pusula Sokak'ta, M.K. ile İ.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında M.K, tabancayla ateş ettiği İ.D. ve yanındaki A.E'yi yaraladı.

        Bu sırada olaya müdahale eden mahalle bekçisi, etrafa rastgele ateş açan şüpheli M.K'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılardan İ.D. ile A.E. Kayseri Şehir Hastanesine, M.K. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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