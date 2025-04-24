Kayseri'de çiftçilere 238 ton tohum dağıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 238 ton nohut ve mercimek tohumu desteği sağladı.

Kadir Has Kültür Merkezi otoparkında düzenlenen törende, tarımsal kalkınma için gerçekleştirilen proje kapsamında, çiftçilere 200 ton nohut ve 38 ton mercimek tohumu dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, Kayseri'nin tarım ve hayvancılık alanında da iyi yerlere gelmeye başladığını söyledi.

Hibe olarak 1 milyar liraya yakın desteği tarım ve hayvancılık alanında üreticiye sunduklarını belirten Büyükkılıç, "Amacımız üretenin hizmetkarı olmak, üreteni sırtımızda taşımak. Bu alanda tören eksik olmaz. Kayseri'mizin bir tarım kenti olduğunu da gösterdik. Üreticimiz ne istiyorsa destek olmak bizim adeta görevimiz haline gelmiş. Siz yeter ki üretin, ekin, dikin. Biz sizin hizmetkarınızız." diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri'de etkili olan zirai don olayının hasar tespit çalışmalarına katıldıklarını ve üreticilerin yanında olduklarını da sözlerine ekledi.