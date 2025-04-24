Kayseri'de 16 yaşındaki gencin tüfekle öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa hapis cezası

Kayseri'de 16 yaşındaki gencin bir parkta tüfekle öldürülmesiyle ilgili yargılanan 2 sanık, hapis cezalarına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar S.A. (20) ve H.K, maktul Ş.S'nin müşteki annesi A.S, kardeşleri, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, 2 sanığın da iştirak halinde "tasarlayarak çocuğa karşı öldürme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık S.A, olay nedeniyle pişman olduğunu, maktul Ş.S'ye doğru ateş etmek istemediğini öne sürdü.

İstemsiz şekilde olayın meydana geldiğini savunan S.A, "Olay nedeniyle pişmanım. Böyle olsun istemezdim. Diğer sanık H.K'nin bir suçu yoktur. Beni engellemek için elinden geleni yaptı. Böyle bir şey olacağını bilseydim H.K'yi yanıma çağırmazdım." diye konuştu.

Sanık H.K. de olayla alakası olmadığını, sanık S.A'nın silahı maktulü korkutmak için kullanacağını kendisine söylediğini iddia etti.