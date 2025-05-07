Kayseri'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği

Kayseri'de "Karayolu Trafik Güvenlik Haftası" etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, polis ve jandarma ekipleri ile bazı kurumlar tarafından sergi açıldı.

Etkinlikte, halk oyunları ve çocuklar tarafından bayraklı gösteriler yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin asayişi hakkında bilgileri şeffaf bir şekilde paylaştıklarını söyledi.

Birçok suç oranında bu sene çok ciddi düşüş olduğunu belirten Çiçek, gerekli bütün çalışmalara rağmen ölümlü trafik kazaları açısından istedikleri seviyede olmadıklarını dile getirdi.

Etkinlikte, vatandaşlara trafik ekipleri tarafından bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Emniyet kemerinin önemini anlatan araç simülasyonunun da yer aldığı etkinlikte, resim ve slogan yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç ve protokol katıldı.