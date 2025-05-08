Görme engelli arkadaşları için "akıllı baston" tasarladılar

HİLAL TEKEOĞLU - Kayseri'de Talas Belediyesi e-Spor Arena ve İnovasyon Merkezi'ndeki ortaokul öğrencileri, görme engelli arkadaşları için mobil uygulamaya bağlanan "akıllı baston" tasarladı.

Merkezde kurs gören 6. sınıf öğrencisi Faruk Emin Göksu, 7. sınıf öğrencileri Hudeyfe Obaydioğlu, Hosni Attalah, Ahmet Yusuf Sönmez ve 5. sınıf öğrencisi Elif Ceylin Şan, oyun oynadığı sırada görme engelli arkadaşları Ali'nin yere düştüğünü görünce arkadaşları için yeni bir baston yapmak istedi.

Fikirlerini merkezdeki öğrencilerden sorumlu elektrik elektronik mühendisi Yusuf Furkan Köse'yle paylaşan öğrenciler, çalışmalara başladı.

Köse ve öğrencilerden oluşan teknoloji takımı, diğer bastonlardan farklı olarak mobil uygulamaya bağlanan, titreşimli ve aynı zamanda uygulama üzerinden engelli bireylerin yakınlarına bildirim gönderen "Daha Özgür Adımlar İçin Akıllı Destek Projesi"ni geliştirdi.

Projeleriyle Anadolu Ajansının