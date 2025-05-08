Melikgazi Kıyafet Evi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz destek veriyor

Melikgazi Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine ücretsiz kıyafet desteği sağlayan Melikgazi Kıyafet Evi (MELKEV), her yaşa uygun yeni sezon ürünleriyle hizmete devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuran vatandaşlar, randevu sistemi ile hiç kullanılmamış ürünleri MELKEV’den tedarik edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, MELKEV’de çok çeşitli ürünlerin ihtiyaç sahiplerini beklediğini ifade etti.

Belediye olarak birçok hizmeti hayata geçirdiklerini ve bunların içinde sosyal yardımlaşma kapsamında hizmet sağladıkları kıyafet evlerinin de olduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Randevulu sistemle ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hiç kullanılmamış kıyafetleri buradan kendilerine teslim ediyoruz. Kıyafetlerimiz ise erkek, kadın ve çocuk olmak üzere bütün yaş guruplarına hitap eden, sıfır ürünlerden oluşuyor. Burası, hafta içi mesai saatleri içerisinde hizmet veriyor. MELKEV, Melikgazi Kaymakamlığı ve Melikgazi Belediyemizin ortak bir projesi. Vatandaşlarımızın yüzlerini gülümsetmemize destek olan hayırseverlere, kıyafet mağazalarına ve firmalara özellikle teşekkür ediyorum."