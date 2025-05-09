Talas Antika Pazarı misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor

Kayseri'nin Talas ilçesinde nostalji meraklılarını bir araya getirecek "Talas Antika Pazarı" 11 Mayıs Pazar günü açılacak.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dikkat çeken kültür sanat etkinliklerinden birisi olan pazara, Türkiye'nin çeşitli illerinden ziyaretçi geliyor.

Antika meraklılarına renkli seçenekler sunan pazarda halı, kilim ve seccade, tespih, saat, para, pul ve nostaljik ev eşyaları gibi binlerce ürün satışa sunuluyor.

Hem koleksiyoncular hem de antikaya ilgi duyanlar için fırsatlar sunacak pazar, Mevlana Mahallesi'nde 11 Mayıs Pazar günü kurulacak.