Kayseri'de kaçak tütünle doldurduğu makaronları piyasaya sürmek isteyen şüpheli yakalandı

Evde yapılan aramada, 50 bin makaron, 1 elektrikli sigara dolum makinası ve 70 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin kaçak tütünle doldurduğu makaronları piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti.

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