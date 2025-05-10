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        Kayseri'de kaçak tütünle doldurduğu makaronları piyasaya sürmek isteyen şüpheli yakalandı

        Kayseri'de, kaçak tütünle doldurduğu makaronları piyasaya sürmek isteyen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 21:31 Güncelleme: 10.05.2025 - 21:31
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        Kayseri'de kaçak tütünle doldurduğu makaronları piyasaya sürmek isteyen şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de, kaçak tütünle doldurduğu makaronları piyasaya sürmek isteyen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin kaçak tütünle doldurduğu makaronları piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.M.A.'yı yakaladı.

        Evde yapılan aramada, 50 bin makaron, 1 elektrikli sigara dolum makinası ve 70 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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