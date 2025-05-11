Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 117 kişi yakalandı
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 117 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 117 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve yakalaması bulunan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kişilerin saklandığı adresleri tespit eden ekipler, 229 ekip ve 1045 personelin katılımı ile operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 117 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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