İncesu Kaymakamı Karakaş'tan şehit annelerine ziyaret

İncesu Kaymakamı Ömer Sait Karakaş, Anneler Günü'nde, eşiyle birlikte ilçedeki şehit annelerini ziyaret etti.

Kaymakam Karakaş, Anneler Günü'nde, şehit Piyade Er Osman Unutkan ve şehit Piyade Er Yusuf Özmen'in ailelerine ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde konuşan Karakaş, bugün, evlatlarını bu vatan uğruna toprağa veren aziz şehitlerin anneleriyle bir araya gelmenin, onların hüzünlü ama onurlu yüreklerine bir nebze olsun dokunabilmenin kendisi için tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi.

Bu topraklar için canlarını feda eden kahramanların emanetleri olan bu güçlü annelerin, sabırları, metanetleri ve vatan sevgileriyle milletin baş tacı olduğunu vurgulayan Karakaş, "Kıymet ve Cennet annelerimizin vakur duruşları karşısında bir kez daha minnet ve saygıyla eğiliyorum. Ruhlarınız şad olsun Osman ve Yusuf. Annelerinizin duaları, bizlerin vefası ve bu milletin minneti her daim sizlerle olacak." diye konuştu.