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        Başkan Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesi sakinleriyle buluştu

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Başkan Sizi Dinliyor" programı kapsamında Mithatpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 14:08 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:08
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        Başkan Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesi sakinleriyle buluştu
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Başkan Sizi Dinliyor" programı kapsamında Mithatpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen programda vatandaşların taleplerini dinleyen Çolakbayrakdar, temizlik gibi acil yapılması gereken istekler için ilgili müdürlükleri arayıp, çözüme kavuşturdu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, Kayseri'nin en büyük merkez ilçesi olduklarını ifade etti.

        Yaklaşık 410 bin nüfuslu ilçede yaşayan hemşehrilerinin taleplerini öğrenmek için gece gündüz demeden yanlarında yer aldıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Her mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi ve projelerimizi şekillendirdik. İnşallah şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da daha güzel hizmetler olacak. Biz bu şehri seviyoruz ve yapmış olduğumuz hizmetlerin karşılığını her gittiğimiz yerde gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine bütün vatandaşlarımızın memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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