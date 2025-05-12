Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Arda Kardeşler, Murat Şener, Suat Güz
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Bourabia (Dk. 84 Eray Özbek), Carole, Karimi (Dk. 74 Baran Ali Gezek), Attamah, Ramazan Civelek (Dk. 74 Mane), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso (Dk. 90 Nurettin Korkmaz), Nazon (Dk. 84 Talha Sarıarslan)
Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 64 Djenepo), Güray Vural, Thalisson (Dk. 81 Gerxhaliu), Abdurrahim Dursun (Dk. 64 Bünyamin Balcı), Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 11 Soner Dikmen), Samudio (Dk. 64 Gaich), Larsson
Goller: Dk. 12, 29 ve 63 (Penaltıdan) Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 25 Thalisson (Onvo Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 55 Hosseini, Dk. 76 Gökhan Sazdağı, (Bellona Kayserispor), Dk. 41 Thalisson (Onvo Antalyaspor)
KAYSERİ
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.