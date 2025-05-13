Kayserispor yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı

Kayseri ekibi, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 24 kez havalandırdı, kalesinde ise 12 gol gördü.

Ligin 29. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 5-0 yenen Kayseri ekibi, 30. haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. 31. haftada sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Kayserispor, 32. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken 33. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenmeyi başardı.

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