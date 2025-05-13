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        Talas'ta kurban pazarına başvurular başladı

        Talas Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan satışı yapmak isteyen besiciler için başvuruların başladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:52
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        Talas'ta kurban pazarına başvurular başladı
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        Talas Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan satışı yapmak isteyen besiciler için başvuruların başladığını duyurdu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas’ta kurbanlık hayvan satışı, Reşadiye Mahallesi'ndeki eski stadyumda yapılacak.

        Kurban satış yeri almak isteyen besiciler için 16 Mayıs Cuma gününe kadar yapılacak başvuruların ardından 20-23 Mayıs tarihleri arasında yerler kura çekilerek belirlenecek. Kurban pazarından yer almak isteyenler, Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvuru yapabilecek.

        Öte yandan, Talas’ta kurban kesim yerleri de Reşadiye'deki Kurban Pazarı'nın yanı sıra Mevlana Mahallesi Salı Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Perşembe Pazarı ve Harman Mahallesi Cemil Baba Pazarı olarak belirlendi.

        Belirlenen yerlerin dışında kurban satışı ve kesimine izin verilmeyeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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