Kayseri'de ilkokul ve ortaokul öğrencileri Erciyes'i gezdi

Öğrenciler, destekleri için Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu'nun, İncesu ilçesindeki okul ziyaretlerinde öğrencilere gezi sözü verildi.

Kayseri'de, Turizm Haftası kapsamında Tahirini Duran-Dudu Gümüş Ortaokulu ve İlkokulu öğrencilerine verilen Erciyes gezisi sözü, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın destekleriyle yerine getirildi.

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