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        Kayseri'de sağlıkçılar meslektaşlarını fotoğrafladı

        Kayseri Şehir Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarının meslektaşlarını görev başındayken çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 15:22 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:31
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        Kayseri'de sağlıkçılar meslektaşlarını fotoğrafladı
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        Kayseri Şehir Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarının meslektaşlarını görev başındayken çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı.

        Fizik tedavi binasında açılan 25 fotoğrafın yer aldığı sergiyi hem hastane çalışanları hem de hastalar gezdi.

        Sergide, doğumda, ameliyathanede ve hastane odasında yaptıkları çeşitli görevlerle hemşire ve sağlık çalışanlarının fotoğrafları yer aldı.

        Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Safiye Taşgın, AA muhabirine, Ebeler ve Hemşireler Haftası dolayısıyla böyle bir etkinlik hazırladıklarını söyledi.

        Hastane bünyesinde Fotoğraf ve Görsel Sanatlar Kulübü kurduklarını ifade eden Taşgın, iki ay boyunca sağlık çalışanlarının ve fotoğrafçıların desteğiyle sergiye hazırlandıklarını, hemşireleri görev yerlerinde fotoğrafladıklarını belirtti.

        Kulüp sayesinde fotoğrafla uğraşan sağlıkçıların kendilerini ifade etme imkanı bulduklarını kaydeden Taşgın, "Hem sağlıkçı fotoğrafçılara hem de gittiğimiz ortamdaki arkadaşlarımıza bir nefes olduk." dedi.

        Sergi gün boyu ziyarete açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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