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        Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediye tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 12:17 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:17
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        Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediye tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydınlıkeveler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

        Mahalledeki kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Palancıoğlu, yapılan çalışmaların kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Çalışmalar kapsamında bölgeye yeni projeler kazandırılacağını belirten Palancıoğlu, "Aydınlıkevler Mahallemizde eskiyen yapılar çok fazla. Muhtarımızın ve vatandaşın kentsel dönüşümle ilgili talebini dile getirmesi kapsamında belediye olarak burada kentsel dönüşüm çalışmalarına başladık. Aslında burada özel müteahhitler tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor ancak vatandaşlarımız belediye ile biraz daha hızlı yol almak ya da anlaşamayanlar varsa anlaşmalarını yapması, aracı olması için belediyemizden böyle bir destek talep ediyorlar. Hak sahiplerine Cenab-ı Allah hayırla, sağlıkla oturmayı nasip etsin, hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

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