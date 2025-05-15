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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri'de konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün Et ve Süt Kurumu (ESK) günlük 3 bin 700 ton süt alıyor. Tamamen üreticimizin mağdur olmamasına dönük bir uygulama." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 21:15 Güncelleme: 15.05.2025 - 21:15
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri'de konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün Et ve Süt Kurumu (ESK) günlük 3 bin 700 ton süt alıyor. Tamamen üreticimizin mağdur olmamasına dönük bir uygulama." dedi.

        Kayseri Şeker Pandoğa Gebe Düve Üretim Tesisleri Sağımhane ve Sağmal Ahır'ın açılış töreninde konuşan Bakan Yumaklı, hastalıklardan ari, Avrupa Birliği (AB) onaylı bir süt üretim merkezinin açılışını yaptıklarını söyledi.

        Yumaklı, emeğin yatırıma dönüştüğü tesisin yaklaşık 90 milyon lira civarında bir yatırımla yapıldığını belirtti.

        Bakanlık olarak yetiştiricilerin, çiftçilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Yumaklı, 23 yılda hayvancılığa önemli destekler verdiklerini vurguladı.

        Hayvancılığa ülke genelinde yaklaşık 490 milyar lira destek verdiklerini dile getiren Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Yerli, yeterli ve kaliteli üretim olması için bu çalışmalarımıza hız vererek daha da iyisini yapmak istiyorsak, işte bu tesisleri çoğaltacağız inşallah. Buradan bu tesis için emek veren, gayret gösteren kimler varsa teşekkür ediyorum. Halihazırda kaliteli süt temini ve sütün kaliteli üretilebilmesi için desteklerimize devam ediyoruz. 2024 yılı içerisinde 10,4 milyon ton süt için yaklaşık 5,5 milyar liralık destek verdik. Tabii zaman zaman süt sektöründe regülasyon ihtiyacı olabiliyor. İşte bu regülasyon ihtiyacına da geçen senenin haziran ayından itibaren Et ve Süt Kurumu olarak başladık. Bugün Et ve Süt Kurumu günlük 3 bin 700 ton süt alıyor. Tamamen üreticimizin mağdur olmamasına dönük bir uygulama. Yeni hayvancılık yol haritası yine bunlardan bir tanesi."

        - "Türkiye küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci"

        Bakan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Şunu da gururla söylüyorum ki bugün Türkiye küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci, büyükbaş hayvan sayısında da ikinci sırada. Elbette sayıların zaman zaman bir önemi olmuyor. Neden; çünkü verimli yapmanız lazım. 10 hayvandan alacağınız ürünü eğer siz 5 hayvandan alabiliyorsanız başarılısınız demektir. Dolayısıyla bir yandan hem anaç hayvan sayımızı arttırırken hem de verimli üretim için neler yapılması gerekiyorsa bütün ekibimizle gece gündüz çalışıyoruz. Malumunuz Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek' adında bir proje açıkladı. Bize de talimatlarını verdi. Özellikle etçi ırk gebe düvelerin verilmesiyle alakalı. Eğer şartlara uyulursa bir yıl boyunca bu düvelerin yem, beslenme ve bakım paralarını da devlet olarak biz karşılamış olacağız. Tabii şartları var. Bunu yakında arkadaşlarımız açıklayacaklar."

        - Kayseri'ye 23 yılda 147 milyon liralık destek

        Yumaklı, hayvancılığın geliştirilmesine dönük Kayseri'ye 23 yılda 147 milyon liralık yem bitkileri desteğinin verildiğini kaydetti.

        Kendilerini cesaretlendiren ve tarımın gelişmesi, ilerlemesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nı "bereketin yüzyılı" yapacaklarını ifade etti.

        Şeker pancarı fiyatlarına da değinen Yumaklı, "2022 yılından bu zamana kadar sadece Kayseri Şeker değil, sektörün neredeyse yüzde 100'ünü temsil eden üretici fabrikalarla oturarak hem sizin hem de ülke için hangisi en doğru karar veriyoruz? Sadece biz oturalım, Ankara'dan karar verelim, onu da çiftçimiz uygulasın, kabul etsin. Bu şekilde değil. Bu sene yine aynısını yapacağız. Ne harcadınız, ne masraf yaptınız, bunun sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi için neye ihtiyacınız var, hangi fiyatın olması gerekir, bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da öyle yapacağız. Çünkü biz söylediği sözü yerine getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarıyız. Bize de söylediğimizi yapmak yakışır." değerlendirmesinde bulundu.

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'ndeki fabrikaların yaklaşık 39 bin çiftçiye ait olduğunu dile getirdi.

        Elitaş, ayrıca kooperatifin 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerinin de hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından bakan Yumaklı ve katılımcılar kurdele kesip yapının açılışını gerçekleştirerek, söz konusu tesisi gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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