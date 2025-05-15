Kayseri'de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında fener alayı düzenlendi

Yürüyüşe, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı da katıldı.

Etkinlikte daha sonra davul ve zurna eşliğinde halay çekildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında binlerce kişi, Türk bayrakları ve meşalelerle Sivas Caddesi'nde toplandı.

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