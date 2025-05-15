Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında fener alayı düzenlendi

        Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 22:14 Güncelleme: 15.05.2025 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında fener alayı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında binlerce kişi, Türk bayrakları ve meşalelerle Sivas Caddesi'nde toplandı.

        Katılımcılar bir süre sonra ellerindeki bayrakları sallayarak marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Etkinlikte daha sonra davul ve zurna eşliğinde halay çekildi.

        Yürüyüşe, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        "Hepimiz Almanca konuşurduk"
        "Hepimiz Almanca konuşurduk"
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Şüpheli itfaiyecinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Şüpheli itfaiyecinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri'de konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri'de konuştu:
        Bakan Yumaklı: Kurbanlık ile ilgili hiçbir sorunumuz yok, yeterli düzeyde (...
        Bakan Yumaklı: Kurbanlık ile ilgili hiçbir sorunumuz yok, yeterli düzeyde (...
        AK Partili Elitaş: Kabuklarını kırmış, prangalarından kurtulmuş, küresel bi...
        AK Partili Elitaş: Kabuklarını kırmış, prangalarından kurtulmuş, küresel bi...
        Bakan Yumaklı: Kurbanlık ile ilgili hiçbir sorunumuz yok, yeterli düzeyde (...
        Bakan Yumaklı: Kurbanlık ile ilgili hiçbir sorunumuz yok, yeterli düzeyde (...
        Kayseri'de hırsızlık için kuyumcuya gelen zanlı panikleyip kaçtı
        Kayseri'de hırsızlık için kuyumcuya gelen zanlı panikleyip kaçtı
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri'de tohum dağıtım töreninde konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kayseri'de tohum dağıtım töreninde konuştu: