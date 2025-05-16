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        Çocuklar polis aracını esas duruşta selamladı

        Kayseri'de çocukların yoldan geçen polis aracını görünce esas duruşa geçip selam verdiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:16
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        Çocuklar polis aracını esas duruşta selamladı
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        Kayseri'de çocukların yoldan geçen polis aracını görünce esas duruşa geçip selam verdiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kocasinan ilçesinde devriye gezen polis aracını gören bir grup çocuk, esas duruşa geçerek selam verdi.

        Çocukların bu davranışı üzerine ekip otosundan inen bir polis, araç kumandası ile çocuklara siren çaldırdı.

        Ardından çocuklara "Trafik Dedektifi" kartı verilerek, çevrelerinde trafik kurallarına uymayanları uyarmaları istendi.

        Polisin elini öpen çocukların bu anları, ekipteki diğer görevli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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