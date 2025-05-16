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        Kayseri'de Üniversite Tanıtım Fuarı ve 4. AR-GE Proje Pazarı açıldı

        Kayseri'de Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) üyesi 18 üniversitenin katılımıyla Üniversite Tanıtım Fuarı ve 4. AR-GE Proje Pazarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 17:19 Güncelleme: 16.05.2025 - 17:19
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        Kayseri'de Üniversite Tanıtım Fuarı ve 4. AR-GE Proje Pazarı açıldı
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        Kayseri'de Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) üyesi 18 üniversitenin katılımıyla Üniversite Tanıtım Fuarı ve 4. AR-GE Proje Pazarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

        Öğrencilerin mesleki gelişimi açısından bu tür etkinliklerin büyük fayda sağladığını dile getiren Altun, üniversitelerin eğitim veren kurumlar olmanın ötesine geçerek, şehirlerinin ekonomik kalkınmasına yön veren lokomotif kurumlar haline gelmesi gerektiğini kaydetti.

        Üniversiteler olarak insanlığa katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Altun, "Kayseri'mizin kayda değer çok farklı bir sanayi boyutu vardır. İthalatının iki katı ihracat yapan bir ilimizdir. Dolayısıyla bu ilin bu özelliğini devam ettirmesi, üniversitelerin geride değil önde lokomotif olarak görev almasıyla daha büyük bir öneme kavuşacaktır. Bir üniversitenin AR-GE süreçlerinden ÜR-GE süreçlerine geçmesi ve bulunduğu şehre lokomotiflik etmesi o şehrin ekonomisinin gelişmesine çok büyük katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

        ERÜ Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız da 4. AR-GE Proje Pazarı hakkında bilgi verdi.

        TUSAŞ, TOMTAŞ, Kim Teknoloji ve ASPİLSAN yetkilileri tarafından sunumların gerçekleştirildiği etkinlikte, davetliler tarafından açılış kurdelesi kesilerek, üniversiteler tarafından kurulan stantlar ziyaret edildi.

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