Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Narkotik arama köpeği Mia'nın da katıldığı operasyonda bir kısmı elbiseye emdirilmiş halde 1 kilo 436 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda M.M.A. (41), S.S. (25), Z.G. (42) ve B.C. (38) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlar ile kullananlara yönelik çalışma başlattı.

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