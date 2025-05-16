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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 19:24 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:24
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlar ile kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda M.M.A. (41), S.S. (25), Z.G. (42) ve B.C. (38) yakalandı.

        Narkotik arama köpeği Mia'nın da katıldığı operasyonda bir kısmı elbiseye emdirilmiş halde 1 kilo 436 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken B.C. (38) hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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