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        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 13 bin 420 lira ceza

        Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye 13 bin 420 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 10:22 Güncelleme: 18.05.2025 - 10:22
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        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 13 bin 420 lira ceza
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        Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye 13 bin 420 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan "bazılarına kırmızı hiç yanmaz", "Hulusi Akar Bulvarı'nda araç ters yönden ilerliyor" ve "güvenli taşımacılık" konulu paylaşımlarla ilgili çalışma başlattı.

        Kırmızı ışık ihlali yapan aracı tespit eden ekipler, sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 2 bin 167 lira cezai işlem uyguladı.

        Ekipler, ters yönde ilerleyen ve eşyayı güvenli taşımayan 2 araç sürücüsüne ise toplam 11 bin 253 lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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