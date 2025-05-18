Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Valisi Çiçek'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Valisi Çiçek'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiçek, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı bu anlamlı günün yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içerisinde kutladıklarını ifade etti.

        Vali Çiçek, 19 Mayıs'ın milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk adımı olmasının yanı sıra Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, istiklal meşalesinin yakıldığı kutlu bir gün olduğunu vurguladı.

        Bu özel günün gençlere armağan edilmesinin ise geleceğin teminatı olan gençlere duyulan güvenin en açık göstergesi olduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:

        "Büyük bir medeniyetin mirasçıları olan gençlerimiz yarınların mimarlarıdır. Gençlerimizin, vatan sevgisiyle, azimle ve kararlılıkla çalışarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir.' sözünde de ifade ettiği gibi gençler Türkiye Cumhuriyeti'nin en kıymetli değerleridir. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; milletimizin ve sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Orban: Artık yeter
        Orban: Artık yeter
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar

        Benzer Haberler

        Mimar Sinan'ın eserlerindeki motifleri taşa işliyorlar
        Mimar Sinan'ın eserlerindeki motifleri taşa işliyorlar
        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 13 bin 420 lira ceza
        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 13 bin 420 lira ceza
        Kayseri'de "Türkçe Sokağı" ziyarete açıldı
        Kayseri'de "Türkçe Sokağı" ziyarete açıldı
        Büyükşehir Belediyesiden 16 özel çocuğa doğum günü etkinliği
        Büyükşehir Belediyesiden 16 özel çocuğa doğum günü etkinliği
        Kayseri'de, iş yerinden 'silahlı yağma' olayına 2 gözaltı
        Kayseri'de, iş yerinden 'silahlı yağma' olayına 2 gözaltı
        Kayseri'de takı dükkanında hırsızlık kamerada
        Kayseri'de takı dükkanında hırsızlık kamerada