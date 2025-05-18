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        Kayseri'de koyun güzellik yarışması düzenlendi

        Kayseri'nin Talas ilçesinde 11 ilden getirilen koyunların katılımıyla güzellik yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 15:46 Güncelleme: 18.05.2025 - 15:51
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        Kayseri'de koyun güzellik yarışması düzenlendi
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde 11 ilden getirilen koyunların katılımıyla güzellik yarışması düzenlendi.

        Talas Belediyesiyle İle de France Koyun Yetiştirme ve Üretim Derneği (KİFGÜD) tarafından eski Reşadiye stadında düzenlenen yarışmaya, 11 ilden 60 yetiştirici, 100 koyunuyla katıldı.

        İle de France cinsi koyunların tanıtımı ile başlayan yarışmada, Fransa ve Türkiye'den jüri üyeleri yer aldı.

        Programda, koyunlar "erkek toklu", "dişi toklu", "anaç koyun" ve "baba koç" kategorisinde boy gösterdi.

        Jürinin değerlendirmesi sonucunda, çeşitli kategorilerde dereceye giren koyunların sahiplerine ödülleri verildi.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, programda yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığın önemine dikkati çekti, belediye olarak desteklerini anlattı.

        Yalçın, "Kırsala değer vermeyen şehri yönetemez. Kenti yönetebiliyorsanız, kentteki insanları huzurlu ve mutlu etmek istiyorsanız mutlaka kırsala değer vereceksiniz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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