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        Kayseri'de öğrenciler "19 Mayıs" için özel koreografi hazırladı

        Kayseri'de lise öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel koreografi hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 22:21 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:21
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        Kayseri'de öğrenciler "19 Mayıs" için özel koreografi hazırladı
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        Kayseri'de lise öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel koreografi hazırladı.

        Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı törenle kutladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler sıralanarak kalp koreografisi yaptı. Öğrenciler ayrıca, halk oyunu ve bayrak gösterisi sergiledi.

        Gösteriler havadan dronla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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