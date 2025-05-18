Kayseri'de öğrenciler "19 Mayıs" için özel koreografi hazırladı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler sıralanarak kalp koreografisi yaptı. Öğrenciler ayrıca, halk oyunu ve bayrak gösterisi sergiledi.

Kayseri'de lise öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel koreografi hazırladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.