Kayseri ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Sivas, Yozgat ve Niğde'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Spor Kompleksi'nde devam eden kutlamalarda, Vali Gökmen Çiçek, vatandaşları ve öğrencileri selamladı.

Erdemlerimizle Varız (ERVA) sporcuları, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ve Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinde eğitim alan öğrenciler, farklı yörelere ait halk oyunları oynadı.

Daha sonra öğrenciler de karate ve jimnastik gösterileri sundu.

Programda, Vali Çiçek'e, Erciyes Dağı tırmanışında açılan Türk bayrağı takdim edildi.

- Kırşehir

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ahi Stadyumu'nda devam eden kutlamalarda, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, vatandaşları ve öğrencileri selamladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı’nın konuşmasının ardından Kırşehir ve "7 Bölge 7 Yöre" halk oyunları gösterileri sunuldu. Öğrencilerin şiirler okuduğu tören, jimnastik ve tekvando gösterilerinin ardından sona erdi. - Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Futbol Sahası'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin güreş, boks ve jimnastik branşlarındaki gösterilerinin ardından okçuluk takımı hünerlerini sergiledi. Halk oyunlarının sahnelendiği programda, çeşitli branşlarda derece elde eden sporculara protokol üyelerince hediye verildi. - Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, programda konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, spor, halk oyunları ve çeşitli gösterilerinin yer aldığı tören, fotoğraf çekiminin ardından son buldu. Programa, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - Sivas Sivas'taki kutlamalar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve beraberindekilerin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ertem daha sonra sporcu ve gönüllü gençler ile Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun'u makamında ziyaret etti. Törende, 50. Yıl Kavşağı'ndan başlayan ve Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde sona eren atletizm karma bayrak yarışı düzenlendi. Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde devam eden kutlamalarda, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Programa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda devam eden törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, konuşma yaptı. Öğrencilerin halk oyunları ve sportif gösterileri ile güreş müsabakalarının yapıldığı törene, Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - Niğde Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Merkez Spor Salonu'nda devam eden programda, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, konuşma yaptı. Tören, öğrencilerin sunduğu çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.