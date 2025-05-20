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        Hekim adayları simülasyon merkezindeki uygulamalı eğitimle mesleki donanım kazanıyor

        TUNAHAN AKGÜN - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitim gören hekim ve uzman doktor adayları, sanal gerçeklik gözlüğüyle tedavi edip, yüksek gerçeklikli simülatör üzerinde laparoskopik ameliyatlar yaparak mesleğe hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:03 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:03
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        Hekim adayları simülasyon merkezindeki uygulamalı eğitimle mesleki donanım kazanıyor
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        TUNAHAN AKGÜN - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitim gören hekim ve uzman doktor adayları, sanal gerçeklik gözlüğüyle tedavi edip, yüksek gerçeklikli simülatör üzerinde laparoskopik ameliyatlar yaparak mesleğe hazırlanıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliğiyle yaklaşık 4 ay önce Tıp Fakültesi yerleşkesinde Gevher Nesibe Tıbbi Simülasyon Merkezi hayata geçirildi.

        Son teknolojik cihazların yer aldığı ve farklı simülatör birimlerinin bulunduğu merkezde eğitim gören hekim adayları, taktıkları sanal gözlüklerle durumu aciliyet gerektiren hastaları tedavi ederken, uzman doktor adayları da laparoskopik ameliyat yapabiliyor.

        Yüksek gerçeklikli simülatör hasta maketleri üzerinde bilgisayar destekli ultrason, ekokardiyografi ve defibrilatör cihazlarını deneyimleyen hekim ve uzman doktor adaylarının daha donanımlı şekilde hizmet vermesi hedefleniyor.

        ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, AA muhabirine, uzun süren çalışmaların ardından faaliyete geçirilen merkezin fakülte adına önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

        Doktor adaylarının mesleki davranışlarını eksiksiz geliştirmesinde uygulamalı eğitimlerin hayati önem taşıdığını vurgulayan Dursun, "Tıbbi Simülasyon Merkezi'ni mezuniyet sonrası eğitimlerde ve sürekli mesleki gelişimin sürdürülmesinde bir araç, bir alan olarak kullanmak istiyoruz. Bu birimdeki uygulamalarla olası komplikasyonları önceden öngörme ve ilgili komplikasyonların yönetimi konusunda eğitim alana destek sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        - "Böylece komplikasyon oranı düşmekte"

        Gevher Nesibe Tıbbi Simülasyon Merkezi sorumlu hekimi Doç. Dr. Mehmet Fatih Yetkin de simülatörlerin amacının hekim adaylarına deneyim kazandırmak olduğunu söyledi.

        Yapılan çalışmalarla tıp eğitimindeki standartların yükseldiğine dikkati çeken Yetkin, merkezde öğrencilere temel yaşam desteği uygulamaları, mezunlara da cerrahi uygulama eğitimleri verdiklerini anlattı.

        Merkezde 9 farklı simülatör biriminin yer aldığını söyleyen Yetkin, şunları kaydetti:

        "Tıp fakültesinden mezun olan hekim arkadaşlarımızın sahada karşılaştıkları en önemli zorluklardan bir tanesi gerçek hastalarla karşılaşmak ve gerçek senaryolarla yüz yüze gelmek. Bunları yönetmek zor oluyor. Simülasyonun temel amacı bu zorluğu daha önceden test etmek ve daha güvenli ortamda, sakin koşullarda bunu tecrübe ederek hastalardaki sağlık hizmeti kalitesini artırmaktır. Böylece komplikasyon oranı düşmekte, cerrahi ameliyatların başarısı artırılmakta ve tıbbi uygulamaların da başarısı yükselmektedir."

        Simülatör destekli laparoskopik safra kesesi ameliyatıyla ilgili bilgi veren Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Karaağaç ise merkezin hekim adaylarının becerilerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

        Karaağaç, hekim adaylarının yüksek gerçekli simülatörle ameliyat yapabilmesinin hem kendileri hem de hastalar için kıymetli olduğunu kaydetti.

        Tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi Emre Kaymaz ise simülatörlerin eğitimin kalitesini artırdığını, hastanede gerçek hastalarla karşılaşmadan önce simülatör sayesinde hastadaki belirtileri ve uygulanan tedavileri gözlemleyebildiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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