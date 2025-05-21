Kayseri'de hac ve umreye gitmek isteyenleri dolandırdığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Kayseri'de hac ve umreye gitmek isteyenleri dolandırdığı iddia edilen bir şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hac ve umreye gitmek isteyen vatandaşların yaklaşık 60 milyon lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda kimlikleri ve adresleri tespit edilen H.D. ve S.D. Tokat'ta, M.U, M.R. ve M.L. ise Kayseri'de gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 272 pasaport ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.