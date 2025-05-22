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        Mehmetçik "Erciyes-2025" Tatbikatı'nda hünerlerini sergiledi

        Kayseri'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:21 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:26
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        Mehmetçik "Erciyes-2025" Tatbikatı'nda hünerlerini sergiledi
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        Kayseri'de 1'inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı sürüyor.

        Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev icra eden ve sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası olan Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığınca 12 Mayıs'ta başlatılan Erciyes-2025 Tatbikatı'nın dünkü bölümünde Hava Kılavuz Harekatı kapsamında gece atlayışı yapıldı.

        12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında 12 kişilik komando timi, bugün ise CN-235 CASA tipi uçağa binerek Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'na paraşütle iniş yapıp, operasyon öncesi sahanın güvenliğini aldı.

        - 4 bin metre yükseklikten atladılar

        Tatbikat senaryosu kapsamında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan C-130 ve C-160 nakliye uçaklarındaki 265 paraşütçü komando yaklaşık 4 bin metre yükseklikten bölgeye iniş yaptı.

        Paraşütçü komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi. Teröristlerden arındırılan bölgede bir hedef SİHA ile vuruldu. Düşman bölgesine helikopterle indirilen toplarla da bölgenin hakim noktasındaki hedefler imha edildi.

        - 13 ülke tatbikata katıldı

        Bölgenin kontrol altına alınmasının ardından AFAD ve Kızılay görevlileri, insani yardım için helikopterle alana getirildi.

        Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan, Ürdün ve Libya'nın katıldığı tatbikatta 13 ülkenin bayrağıyla saygı atlayışı yapıldı.

        - Mehmetçik'i izleyen öğrenciler heyecan yaşadı

        Milli Savunma Bakanlığınca öğrencilere Türk Silahlı Kuvvetlerini tanıtmak, askerlik mesleği sevgisi ve milli bilincin kazandırılması amacıyla başlatılan "Mehmetçikle Bir Gün" projesi kapsamında kentteki 179 öğrenci ve 13 öğretmen ellerindeki Türk bayraklarıyla tatbikatı izledi.

        Komandoların paraşütle atlayışının ardından heyecan yaşayan öğrenciler, tatbikatın ardından Mehmetçikle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        - Tatbikatta yerli ve milli silah ve mühimmatlar kullanıldı, sergilendi

        Tatbikatın ardından sahada kullanılan yerli ve milli üretim Kale, KN 12, KNT 76 keskin nişancı tüfekleri, KMG 556 hafif makineli tüfek ve MPT 76 sergilendi, askeri yetkililer tarafından öğrencilere tanıtıldı.

        Baykar ve HAVELSAN gibi savunma sanayisinde yerli ve milli üretim yapan firmaların stant açtığı alanda yerli insansız helikopter "Alpin" ile "Bayraktar Mini İHA", Bulut" ve "Baha" gibi insansız hava araçlarının tanıtımı yapıldı.

        Tatbikatta görevli paraşütçü kadın teğmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece şartlarında tam teçhizatlı askerin paraşütle sızma atlayışı yapmasının hiç kolay olmadığını dile getirdi.

        Kendisi ve timinin zor görevler için eğitildiğini ifade eden paraşütçü teğmen, "Türk kadını isterse her şeyi başarır. İster gökyüzünde, ister zorlu arazi şartlarında, isterse uçsuz bucaksız sularda bizler cesaretimizi ve kararlılığımızı bu görevlerle gösteriyoruz. Cesaretimizi gökyüzünde, gücümüzü ise damarlarımızdaki asil kandan alıyoruz." diye konuştu.

        Paraşütçü astsubay kıdemli başçavuş da mazisi kahramanlık destanlarıyla dolu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın omurgasını oluşturmuş, terörle mücadelenin en ön saflarında yer alan Kayseri 1. Komando Tugayı'nda görev yapmanın gururunu yaşadığını söyledi.

        - "Dünyada sayılı orduların gerçekleştirebildiği çok özel bir harekat"

        Astsubay kıdemli başçavuş, Erciyes 2025 Tatbikatı'nın uluslararası dost ve müttefik ülke ordularının da katıldığı, çok geniş kapsamlı hava gücünün kullanıldığı, hava indirme harekatının yapıldığı, hava kılavuz harekatının icra edildiği ve dünyada sayılı orduların gerçekleştirebildiği çok özel bir harekat olduğunu dile getirdi.

        Paraşütçü komandoların özel olarak eğitildiğini anlatan astsubay kıdemli başçavuş, şunları kaydetti:

        "Bu harekatı yaparken paraşütçülerimiz 20-30 bin fit irtifadan özel teçhizatla teçhiz edilmiş, çok özel disipline sahip, özel eğitimlerden geçmiş. 250 kilometre hızla uçan bir uçaktan Mavi Vatan'dan yeryüzüne doğru 200 kilometre hızla düşen bir disiplini düşündüğümüzde çok seçkin komandolardır. Bu seçkin komandolardan biri ve ayrıca bu komandoları yetiştiren öğretmenlerden biri olmanın ve bu harekatta onlarla atlamanın haklı gururunu yaşıyorum."

        Toplam 1003 personelin yer aldığı farklı çapta ve cinste silahların kullanıldığı tatbikatta, 7 uçak ve 5 helikopter kullanıldı.

        28 Mayıs'ta seçkin gözlemci safhasıyla devam edecek tatbikat, 30 Mayıs'ta sona erecek.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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