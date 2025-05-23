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        KAYÜ'de "İngiliz Hristiyan Siyonizmi ve Filistin Meselesinin Oluşumu" konferansı düzenlendi

        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Bilim İletişim Ofisi tarafından "İngiliz Hristiyan Siyonizmi ve Filistin Meselesinin Oluşumu" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:59 Güncelleme: 23.05.2025 - 17:01
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        KAYÜ'de "İngiliz Hristiyan Siyonizmi ve Filistin Meselesinin Oluşumu" konferansı düzenlendi
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        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Bilim İletişim Ofisi tarafından "İngiliz Hristiyan Siyonizmi ve Filistin Meselesinin Oluşumu" konulu konferans düzenlendi.

        15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise Filistin meselesinin geçmişine dikkati çekti.

        Konuşmacı olarak konferansa katılan Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Buzpınar ise İngiliz Hristiyanlarının Filistin meselesindeki konumlarına ve önemlerine değindi.

        Buzpınar, tarihsel gelişimi içinde çeşitli olaylar eşliğinde meseleyi değerlendirdi.

        Galeri
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        Galeri

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