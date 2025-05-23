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        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 113 zanlı yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 22:00 Güncelleme: 23.05.2025 - 22:00
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        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 113 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit İbrahim Birol-9" adı verilen operasyonlar ile şok uygulamalar yaptı.

        Toplam 102 ekip ve 1034 personelin katıldığı çalışmalarda, 2 bin 4 kişi ve 567 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlarda, 466,75 gram uyuşturucu, 59 bin 500 makaron, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ile 146 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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