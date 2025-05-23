Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 113 zanlı yakalandı
Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit İbrahim Birol-9" adı verilen operasyonlar ile şok uygulamalar yaptı.
Toplam 102 ekip ve 1034 personelin katıldığı çalışmalarda, 2 bin 4 kişi ve 567 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 113 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda, 466,75 gram uyuşturucu, 59 bin 500 makaron, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ile 146 fişek ele geçirildi.
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