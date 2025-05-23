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        Kayserispor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 23:49 Güncelleme: 23.05.2025 - 23:52
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        Kayserispor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti
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        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve baskı çalışmasıyla başladı. Futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.

        Bellona Kayserispor, maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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