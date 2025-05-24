Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yıllardır çektikleri diz ağrısından Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki 1 saatlik tedaviyle kurtuldular

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de yaşayan 63 ve 73 yaşındaki iki kadın, cerrahi müdahaleye alternatif bir yöntem olarak öne çıkan ve yaklaşık 1 saat süren anjiyo tedavisiyle dizlerindeki ağrılarından kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıllardır çektikleri diz ağrısından Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki 1 saatlik tedaviyle kurtuldular
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de yaşayan 63 ve 73 yaşındaki iki kadın, cerrahi müdahaleye alternatif bir yöntem olarak öne çıkan ve yaklaşık 1 saat süren anjiyo tedavisiyle dizlerindeki ağrılarından kurtuldu.

        Özellikle 65 yaş üstü kişilerde kireçlenmeden kaynaklanan ve zamanla kronikleşen diz ağrıları, Kayseri Şehir Hastanesi'nde uygulanan anjiyo tekniğiyle giderilerek hastaların yaşam kaliteleri artırılıyor.

        Uzun yıllar diz ağrısı çeken Şaynaz Üner ile Hanife Otçu da hastanede uygulanan anjiyo tedavisinin ardından 2-3 hafta içinde sağlıklarına kavuştu.

        Girişimsel Radyoloji Kliniği'nde görevli Uzm. Dr. Sinan Karatoprak, AA muhabirine, diz ağrısının en önemli sebeplerinden birinin yaşa bağlı olarak dizde gelişen kireçlenme olduğunu söyledi.

        Bu ağrıların en sık karşılaştıkları şikayetlerden biri olduğunu belirten Karatoprak, "Tedavinin amacı kireçlenmeyi ortadan kaldırmak veya oraya yeni bir kemik koymak değil. Amacımız, bu kireçlenmenin sebep olduğu ağrıyı ortadan kaldırmak. Orada küçük 4-5 damar oluyor. Bunların tek tek içerisine giriyoruz. Hangisinin anormal kanlanmaya sebep olduğunu buluyoruz ve onları kapatarak bu işlemi tamamlıyoruz." diye konuştu.

        Karatoprak, tedaviden sonra semptomların azalmasının yaklaşık 2-3 haftayı bulduğunu belirterek, genelde 2 hafta içerisinde hastaların ağrılarının azaldığına dair geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.

        Anjiyo yönteminin ameliyatsız tedavi yöntemi olduğuna dikkati çeken Karatoprak, hastaların yüzde 70 ile 90 oranında ağrılarının azaldığını ifade etti.

        Karatoprak, anjiyo tedavisini 4 kişilik ekiple yaptıklarını dile getirerek, hastalara yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.

        - Ağrılarından kurtulan kadın hastalar tedaviden memnun

        Tedavi uygulanan hastalardan Şaynaz Üner ise 10 yıldır diz ağrısı çektiğini, tedavi öncesinde yaşam konforunun olmadığını söyledi.

        Ameliyat olmasının önerildiğini ancak çekindiğini anlatan Üner, "Sinan hocamı duydum ve geldim. Ona anjiyo yaptırdım. Allah'a şükürler olsun ki çok memnunum. 'Dizde kireçlenme var ve anjiyoyla ağrıların kesilecek.' dediler. Ben de Allah'a şükür yaptırdım, sonucu iyi oldu. Anjiyodan sonra ağrılarım vardı ama bir haftada iyileştim, ağrılarım geçti. Önce çok ayakta duramıyordum, yürüyemiyordum, yük taşıyamıyordum. Onları şimdi yapabiliyorum, iyileştim." ifadelerini kullandı.

        Hanife Otçu da dizlerindeki ağrıya verilen ilaçların çare olmadığını, yaklaşık 8 yıldır ağrı çektiğini anlattı.

        Çeşitli tedavi yöntemleri denediğini belirten Otçu, şunları kaydetti:

        "Tedaviye başlamadan önce iğne yaptırdım, ilaç içtim, faydası olmadı. Ortopediye gittim, ameliyat olmam gerektiği söylendi. Sinan hocam bana, 'Ağrılarından kurtulacaksın, sağlığına kavuşacaksın inşallah.' dedi. Onların emeğiyle çok şükür kurtuldum. Anjiyodan sonra ilk fark ettiğim şey yürümek. Ayakta yemek yapamıyordum, şimdi rahat yürüyorum, merdiven çıkıyorum, iniyorum. Oturursam kalkamıyordum, zorlanıyordum. Şükür şimdi oturarak da olsa namazımı kılabiliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
        Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Tesla'dan 'VPN' özrü
        Tesla'dan 'VPN' özrü
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları

        Benzer Haberler

        Ömrünü Serebral palsili 2 oğluna adadı
        Ömrünü Serebral palsili 2 oğluna adadı
        MEB'in robot yarışması için öğrenciler 17 yılda 32 bin robot yaptı
        MEB'in robot yarışması için öğrenciler 17 yılda 32 bin robot yaptı
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyo...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyo...
        Kayseri'de suyla dolan açık maden çukurları havadan görüntülendi
        Kayseri'de suyla dolan açık maden çukurları havadan görüntülendi
        Kayserispor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti
        Kayserispor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti
        Kayseri'de sahipli köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı
        Kayseri'de sahipli köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı