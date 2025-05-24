Yıllardır çektikleri diz ağrısından Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki 1 saatlik tedaviyle kurtuldular

MUHAMMED KISIR - Kayseri'de yaşayan 63 ve 73 yaşındaki iki kadın, cerrahi müdahaleye alternatif bir yöntem olarak öne çıkan ve yaklaşık 1 saat süren anjiyo tedavisiyle dizlerindeki ağrılarından kurtuldu.

Özellikle 65 yaş üstü kişilerde kireçlenmeden kaynaklanan ve zamanla kronikleşen diz ağrıları, Kayseri Şehir Hastanesi'nde uygulanan anjiyo tekniğiyle giderilerek hastaların yaşam kaliteleri artırılıyor.

Uzun yıllar diz ağrısı çeken Şaynaz Üner ile Hanife Otçu da hastanede uygulanan anjiyo tedavisinin ardından 2-3 hafta içinde sağlıklarına kavuştu.

Girişimsel Radyoloji Kliniği'nde görevli Uzm. Dr. Sinan Karatoprak, AA muhabirine, diz ağrısının en önemli sebeplerinden birinin yaşa bağlı olarak dizde gelişen kireçlenme olduğunu söyledi.

Bu ağrıların en sık karşılaştıkları şikayetlerden biri olduğunu belirten Karatoprak, "Tedavinin amacı kireçlenmeyi ortadan kaldırmak veya oraya yeni bir kemik koymak değil. Amacımız, bu kireçlenmenin sebep olduğu ağrıyı ortadan kaldırmak. Orada küçük 4-5 damar oluyor. Bunların tek tek içerisine giriyoruz. Hangisinin anormal kanlanmaya sebep olduğunu buluyoruz ve onları kapatarak bu işlemi tamamlıyoruz." diye konuştu.

Karatoprak, tedaviden sonra semptomların azalmasının yaklaşık 2-3 haftayı bulduğunu belirterek, genelde 2 hafta içerisinde hastaların ağrılarının azaldığına dair geri dönüşler aldıklarını dile getirdi. Anjiyo yönteminin ameliyatsız tedavi yöntemi olduğuna dikkati çeken Karatoprak, hastaların yüzde 70 ile 90 oranında ağrılarının azaldığını ifade etti. Karatoprak, anjiyo tedavisini 4 kişilik ekiple yaptıklarını dile getirerek, hastalara yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti. - Ağrılarından kurtulan kadın hastalar tedaviden memnun Tedavi uygulanan hastalardan Şaynaz Üner ise 10 yıldır diz ağrısı çektiğini, tedavi öncesinde yaşam konforunun olmadığını söyledi. Ameliyat olmasının önerildiğini ancak çekindiğini anlatan Üner, "Sinan hocamı duydum ve geldim. Ona anjiyo yaptırdım. Allah'a şükürler olsun ki çok memnunum. 'Dizde kireçlenme var ve anjiyoyla ağrıların kesilecek.' dediler. Ben de Allah'a şükür yaptırdım, sonucu iyi oldu. Anjiyodan sonra ağrılarım vardı ama bir haftada iyileştim, ağrılarım geçti. Önce çok ayakta duramıyordum, yürüyemiyordum, yük taşıyamıyordum. Onları şimdi yapabiliyorum, iyileştim." ifadelerini kullandı.