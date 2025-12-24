Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yabancı turist, garsona verdiği 50 avro bahşişi bir gün sonra geri istedi

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de bir restoranda ailesiyle yemek yedikten sonra garsona bahşiş veren yabancı turist, bir gün sonra telefonla işletmeyi arayıp 50 lira yerine dalgınlıkla 50 avro verdiğini belirterek, bahşişin 45 avrosunu geri istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:07 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yabancı turist, garsona verdiği 50 avro bahşişi bir gün sonra geri istedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de bir restoranda ailesiyle yemek yedikten sonra garsona bahşiş veren yabancı turist, bir gün sonra telefonla işletmeyi arayıp 50 lira yerine dalgınlıkla 50 avro verdiğini belirterek, bahşişin 45 avrosunu geri istedi.

        Erciyes Dağı'nda kayak yapmak için Kayseri'ye gelen bir turist aile, akşam yemeği için Muhammed Aytekin'in çalıştığı Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki restorana geldi.

        Aileyi karşılayan Aytekin, müşterilerin istediği yemekleri servis etti ve onlarla yakından ilgilendi.

        Daha sonra kasaya gelerek hesabı ödeyen aile, mekandan çıkmadan Aytekin'e 50 avro bahşiş verdi. Duruma şaşıran Aytekin, aileye teşekkür ederek onları uğurladı.

        Olaydan bir gün sonra iş yeri telefonundan Aytekin'e ulaşan aile, aslında 50 lira bahşiş vereceklerini ancak yanlışlıkla 50 avro verdiklerini söyledi.

        Kayseri'den ayrıldıklarını ve İstanbul'da bulunduklarını belirten aile, Aytekin'den paranın 45 avrosunu hesaba göndermesini istedi.

        Müşterinin talebini kabul eden Aytekin, 45 avro karşılığındaki Türk lirasını turistin ilettiği hesaba gönderdi.

        Muhammed Aytekin, AA muhabirine, müşterilerin mekanı internetten gördüğünü ve yorumlar üzerine geldiğini söyledi.

        İlk kez başına böyle bir durumun geldiğini anlatan Aytekin, "Bir iskender, bir sütlü kavurma ve tavuk dürüm yediler. Müşteriyle ilgilendim, daha sonra hesabı ödediler. Giderken de 50 avro bahşiş verdi. Bu miktara çok şaşırdım. Alışkın olduğumuz bir bahşiş miktarı değil. 50 avro 2 bin 500 lira yapıyor. Burada kimse bu miktarda bahşiş veremez. Bir yandan da sevindim tabii. Olayı arkadaşlarıma anlattım, birinin bu kadar bahşiş vereceğine inanmadılar." diye konuştu.

        Müşterinin bir gün sonra kendileriyle iletişime geçtiğini anlatan Aytekin, "İşletmenin numarasından bize ulaşıp 50 lira yerine yanlışlıkla 50 avro bahşiş verdiklerini ve 45 avroyu geri yollamamızı istediler. Biz tabii ki bu istediği kabul ettik hatta onlara paranın tamamını göndermeyi teklif ettik ama onlar 5 avrosunun bahşiş olarak kalmasını söyledi. Daha sonra tanıdıklarından birinin hesap bilgilerini bize yolladılar. Ben de 45 avronun Türk lirası karşılığını belirtilen hesaba gönderdim. Çok teşekkür ettiler." ifadelerini kullandı.

        - "Önemli olan müşterimizi kazanmaktı"

        İşletme sahibi Muhammet Koca ise Muhammed Aytekin'in sergilediği davranıştan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

        İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını kaydeden Koca, "Şaşırdık açıkçası. Kayseri esnafı her zaman doğru ve dürüst esnaftır. Ahilik kültürünün bir geleneğidir bu. Bizim için önemli olan müşterimizi kazanmaktı. Sağ olsunlar, çok güzel dönüşler oldu. Birçok yemek sitesine işletmemizle ilgili güzel yorumlar geldi." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar

        Benzer Haberler

        Kayserispor'a 17 maçta 42 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıktı
        Kayserispor'a 17 maçta 42 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıktı
        Başkan Büyükkılıç: "İlk günkü aşkla şehrimize hizmet ediyoruz"
        Başkan Büyükkılıç: "İlk günkü aşkla şehrimize hizmet ediyoruz"
        Kayserispor'da en çok asist yapan Mendes
        Kayserispor'da en çok asist yapan Mendes
        Büyükşehirin 'Tesisat Sizden, Kombi Bizden' projesi başvuruları devam ediyo...
        Büyükşehirin 'Tesisat Sizden, Kombi Bizden' projesi başvuruları devam ediyo...
        Kayserispor 17 maçta 16 gol attı En golcü isim Onugkha oldu
        Kayserispor 17 maçta 16 gol attı En golcü isim Onugkha oldu
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı