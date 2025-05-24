Melikgazi Belediyesi, İldem'de yaya yolları yapıyor

Melikgazi Belediyesi, İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde 10 bin metrekare alanda parke ve bordür çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulaşımda yapılan çalışmalarla yaya ve sürücü güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin birçok mahallesinde ihtiyaç doğrultusunda yol yapım, yenileme, genişletme ve parke döşeme gibi zemin çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Asfalt çalışmalarının da devam edeceğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmak ve güvenli yürüyüş imkanı sağlamak adına yaya yollarımızı modern standartlara uygun hale getiriyoruz. İlçe estetiğini ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla hizmet ömrünü tamamlayan kaldırımları baştan sona yeniliyoruz. İldem Cumhuriyet Mahallemizde Saffet Arıkan Bedük Caddesi, Gün Sazak, Dündar Taşer, Delice, Arzum, Türker, Çınar, Gül 2, Sıla 2, Çarşı, Servet, Güneş 1 sokaklarında yaya yolu yenileme işi yapıyoruz. Bu bölgelerde 10 bin metrekare parke, 8 bin metrekare de bordür yapacağız."