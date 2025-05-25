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        Kayseri'de kaybolan cüzdandaki kredi kartıyla alışveriş yapan zanlı yakalandı

        Kayseri'de kaybolan cüzdandaki kredi kartını alıp alışveriş yapan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 18:43 Güncelleme: 25.05.2025 - 18:43
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        Kayseri'de kaybolan cüzdandaki kredi kartıyla alışveriş yapan zanlı yakalandı
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        Kayseri'de kaybolan cüzdandaki kredi kartını alıp alışveriş yapan zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde kaybettiği cüzdanındaki kredi kartından alışveriş yapıldığını fark eden kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera ve saha çalışmaları sonucu kredi kartını kullanan kişinin H.E. olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan kadın zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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