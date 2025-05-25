Kayseri'de kaybolan cüzdandaki kredi kartıyla alışveriş yapan zanlı yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera ve saha çalışmaları sonucu kredi kartını kullanan kişinin H.E. olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde kaybettiği cüzdanındaki kredi kartından alışveriş yapıldığını fark eden kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

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