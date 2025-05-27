Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de şarampole devrelin otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 09:31 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de şarampole devrelin otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        E.U. idaresindeki 38 AIU 244 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi Çat mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile H.Ç, M.Ö, E.Ö. ve A.Ö. yaralandı.

        Otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Dekoratif beton kemer 2 can aldı
        Dekoratif beton kemer 2 can aldı
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        F.Bahçe Mersin'de yıkıldı!
        F.Bahçe Mersin'de yıkıldı!
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de otomobil, dere yatağına düştü; 5 yaralı
        Kayseri'de otomobil, dere yatağına düştü; 5 yaralı
        Kayseri'de sağanak; binanın çatısına yıldırım düştü, araçlar zarar gördü
        Kayseri'de sağanak; binanın çatısına yıldırım düştü, araçlar zarar gördü
        Kayseri'de 14 katlı apartmanın çatısına isabet eden yıldırım hasara neden...
        Kayseri'de 14 katlı apartmanın çatısına isabet eden yıldırım hasara neden...
        Hacılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 130 milyon liralık projen...
        Hacılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 130 milyon liralık projen...
        Kayseri'de "Temiz Ellerden Temiz Hastanelere" konulu sempozyum düzenlendi
        Kayseri'de "Temiz Ellerden Temiz Hastanelere" konulu sempozyum düzenlendi
        Kayseri'de lise öğrencileri Gazze'ye destek için sergi açtı
        Kayseri'de lise öğrencileri Gazze'ye destek için sergi açtı