Kayseri'de şarampole devrelin otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
E.U. idaresindeki 38 AIU 244 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi Çat mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile H.Ç, M.Ö, E.Ö. ve A.Ö. yaralandı.
Otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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