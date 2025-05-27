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        Kayserispor, sahasındaki yenilmezlik serisiyle lige tutundu

        RAMAZAN KAYA - Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci devresinde sahasında oynadığı maçlarda elde ettiği puanlarla kümede kalmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 12:38 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:38
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        Kayserispor, sahasındaki yenilmezlik serisiyle lige tutundu
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        RAMAZAN KAYA - Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci devresinde sahasında oynadığı maçlarda elde ettiği puanlarla kümede kalmayı başardı.

        Süper Lig'in ilk yarısını, 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 16 puanla 16. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci devredeki teknik direktör değişikliğiyle çıkışa geçti.

        Teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde ilk sınavını ligin 22. haftasında sahasında Trabzonspor'a karşı veren ve mücadeleden 0-0 berabere ayrılan Kayseri ekibi, bu karşılaşmanın ardından evinde oynadığı 8 müsabakada 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

        - 9 maçlık yenilmezlik serisi

        Sarı-kırmızlı ekip, ligin ikinci devresinde oynadığı 9 iç saha maçından 7 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

        Kayserispor, bu maçlarda Tümosan Konyaspor, Göztepe, RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Onvo Antalyaspor'u mağlup ederken, Trabzonspor ve Bodrum FK ile berabere kaldı.

        - Teknik direktör Jakirovic yönetiminde 29 puan topladı

        Sarı-kırmızılı ekip, Jakirovic'in takımın başına geçtiği ligin 22. haftasından itibaren en çok puan toplayan takımlarından biri oldu.

        Jakirovic yönetiminde çıktığı 16 karşılaşmada sahadan 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrılan Kayseri temsilcisi, 29 puanı hanesine yazdırdı.

        Kayseri ekibi, 16 maçlık bu periyotta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından ligde en çok puan toplayan takım olarak dikkati çekti.

        Süper Lig'de 45 puanla 12'inci sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, ligin son haftasında 1 Haziran Pazar günü Reeder Samsunpor'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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