Kayseri'de adliye çalışanlarının kurduğu "Resen Ritim Topluluğu" konser verdi

Kayseri'de adliye çalışanlarından oluşan "Resen Ritim Topluluğu" konser programı düzenledi.

Adliye çalışanı yazı işleri müdürü, zabıt katibi ve mübaşirler, "Resen Ritim Topluluğu" isimli grup kurdu. Grubun, sosyal medyada videolarını paylaşmasının ardından, topluluğa avukat ve infaz koruma memurları da katıldı.

Mesai saatleri dışında adliye konferans salonunda çalışmalar yapan müzik topluluğu, Kadir Has Kültür Merkezi'nde konser verdi. Topluluk üyeleri, türkü ve şarkılar seslendirdi.

Konserde, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da "Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden" türküsünü okudu.

Etkinlik, topluluk üyelerine çiçek takdiminin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Konsere, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Başsavcı vekilleri Tuncay Yılmaz, Ahmet Yılmaz, Ogün Köse ve Müstakim Türkyılmaz, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.