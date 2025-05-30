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        Başkan Büyükkılıç, 8 ilçe belediye başkanıyla istişare toplantısı yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçe belediye başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:10 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:10
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        Başkan Büyükkılıç, 8 ilçe belediye başkanıyla istişare toplantısı yaptı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçe belediye başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen istişare toplantısında kentte sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantıda konuşan Büyükkılıç, istişare kültürünü ön planda tuttuklarını belirterek, "Ortak akılla kararlar alıyor, birlikte çalışıyoruz. Bu birlik ve beraberlik, şehrimize değer katıyor." ifadelerini kulandı.

        Büyükkılıç, karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığını anlatarak, hizmet ve yatırımların aralıksız süreceğini vurguladı.

        Toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan katıldı.

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