Başkan Büyükkılıç, 8 ilçe belediye başkanıyla istişare toplantısı yaptı

Toplantıda konuşan Büyükkılıç, istişare kültürünü ön planda tuttuklarını belirterek, "Ortak akılla kararlar alıyor, birlikte çalışıyoruz. Bu birlik ve beraberlik, şehrimize değer katıyor." ifadelerini kulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen istişare toplantısında kentte sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar, İncesu, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçe belediye başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

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