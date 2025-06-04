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        Kayseri'de "Sen Yaparsın Melikgazi" etkinliğinin ödül töreni yapıldı

        Melikgazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, öğrencilerin yıl boyunca yeteneklerini sergilediği "Sen Yaparsın Melikgazi" etkinliğinin ödül töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:00 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:00
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        Kayseri'de "Sen Yaparsın Melikgazi" etkinliğinin ödül töreni yapıldı
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        Melikgazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, öğrencilerin yıl boyunca yeteneklerini sergilediği "Sen Yaparsın Melikgazi" etkinliğinin ödül töreni düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8 ay boyunca süren, 247 okul ve 14 bin öğrencinin katılımıyla 18 farklı alanda gerçekleşen şampiyona, öğrencilerin akademik, sportif ve sanatsal alanlardaki yeteneklerini ortaya koymalarına imkan sağladı.

        Projeye toplamda 14 bin öğrenci aktif katılırken, özellikle çocuk oyunları kategorilerinde 10 bin 500 öğrenciyle en geniş katılım sağlandı.

        Yarışmalar sonucunda 40 okuldan 376 öğrenci, farklı kategorilerde dereceye girerek ödül aldı.

        Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak okullara destek verdiklerini belirterek, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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