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        Kayseri'de seyir halindeki aracın camından ayağını çıkaran sürücüye para cezası

        Kayseri'de aracın camından ayağını dışarı çıkartıp seyreden sürücüye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 11:46 Güncelleme: 09.06.2025 - 11:46
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        Kayseri'de seyir halindeki aracın camından ayağını çıkaran sürücüye para cezası
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        Kayseri'de aracın camından ayağını dışarı çıkartıp seyreden sürücüye para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Develi-Yahyalı yolunda bir sürücünün seyir halindeyken ayağını aracın camından dışarı çıkarttığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kimliği tespit edilen sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddesinden 2 bin 979 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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