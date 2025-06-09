Kayseri'de seyir halindeki aracın camından ayağını çıkaran sürücüye para cezası
Kayseri'de aracın camından ayağını dışarı çıkartıp seyreden sürücüye para cezası uygulandı.
Kayseri'de aracın camından ayağını dışarı çıkartıp seyreden sürücüye para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Develi-Yahyalı yolunda bir sürücünün seyir halindeyken ayağını aracın camından dışarı çıkarttığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddesinden 2 bin 979 lira idari para cezası kesildi.
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