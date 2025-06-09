Kayseri'de seyir halindeki aracın camından ayağını çıkaran sürücüye para cezası

Kimliği tespit edilen sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddesinden 2 bin 979 lira idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Develi-Yahyalı yolunda bir sürücünün seyir halindeyken ayağını aracın camından dışarı çıkarttığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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